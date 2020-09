Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 43 i casi positivi registrati nelle scuole di Milano con 771 persone in isolamento: è quanto ha comunicato Ats Città Metropolitana di Milano con riferimento alla settimana dal 20 al 26 settembre. Dalle scuole sono arrivate segnalazioni di 39 casi di tamponi positivi al Covid-19, 35 alunni e 4 operatori, a cui si aggiungono 4 casi positivi in scuole di formazione professionale (che non rientrano nella statistica regionale) con 42 isolamenti: 32 alunni e 10 insegnanti.

7:07 – Scuola, Ats Milano: 43 positivi e 771 in isolamento

Sono 43 i casi positivi registrati nelle scuole di Milano con 771 persone in isolamento: è quanto ha comunicato Ats Città Metropolitana di Milano con riferimento alla settimana dal 20 al 26 settembre. Dalle scuole sono arrivate segnalazioni di 39 casi di tamponi positivi al Covid-19, 35 alunni e 4 operatori, a cui si aggiungono 4 casi positivi in scuole di formazione professionale (che non rientrano nella statistica regionale) con 42 isolamenti: 32 alunni e 10 insegnanti. In totale, quindi, sono 43 le persone contagiate: 21 sono di Milano città, 22 di Milano provincia e nessuno della provincia di Lodi. Il numero totale degli isolati è 771: 724 alunni e 47 operatori.

7:03 - In Lombardia 203 nuovi casi

Con 13.791 tamponi effettuati, sono 203 i nuovi casi registrati in Lombardia, per una percentuale tamponi/positivi pari all'1.4%. I nuovi decessi sono tre per un totale complessivo di 16.951 morti in regione dall'inizio della pandemia. Aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva: (+2, 33), sia quelli negli altri reparti (+9, 315). Tra i nuovi casi, sono 82 i positivi nella provincia di Milano, di cui 48 a Milano città, 26 a Varese, 23 a Como, 14 a Brescia, 13 a Bergamo e Monza e Brianza.