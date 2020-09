Coronavirus, in Lombardia 203 nuovi casi su 13.791 tamponi

Percentuale pari all’1,4%, in linea con quella di ieri (1.5%)Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: sono 33, due in più rispetto a ieri. A Milano 82 nuovi positivi, di cui 48 in città

A fronte di 13.791 tamponi eseguiti, sono 203 i nuovi positivi al coronavirus accertati in Lombardia, per una percentuale pari all’1,4%, in linea con quella di ieri (1.5%). Dei nuovi casi, 19 sono risultati “debolmente positivi”, mentre uno è stato rilevato a seguito di test sierologico. Tre i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 16.951. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: sono 33, due in più rispetto a ieri. In crescita anche il numero delle persone in cura presso altri reparti, giunto a 315 (+9). (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

È Milano la provincia che fa registrare l’incremento più alto, con 82 nuovi positivi, di cui 48 in città. Sono invece 26 i casi rilevati a Varese, 23 a Como, 14 a Brescia, 13 a Bergamo e Monza e Brianza, 12 a Pavia, 11 a Mantova, 8 a Sondrio, 5 a Cremona, uno a Lodi. Nessun nuovo contagio a Lecco.