Cadavere nell’Adda, oggi riconoscimento da parte dei genitori di Hafsa

Si terrà oggi pomeriggio nella Camera mortuaria dell'ospedale di Sondrio il riconoscimento ufficiale del cadavere rinvenuto ieri mattina nell’Adda dopo la segnalazione di due pescatori. Il corpo è emerso 500 metri verso Morbegno, dopo il ponte di San Pietro a Berbenno (Sondrio), all'altezza del bar-pasticceria Libera. Si tratta con ogni probabilità di Hafsa Ben Daoud, la 15enne travolta dalla corrente il primo settembre scorso mentre faceva il bagno, e che da allora il padre ha cercato quasi tutti i giorni immergendosi nel fiume. Dopo l'intervento di riconoscimento dei genitori e l'esame del dna si potrà avere la certezza che si tratti proprio della ragazza.

La scomparsa

La giovane era stata portata via dalla corrente mentre con una cugina cercava di raggiungere una piccola spiaggia alla confluenza fra il corso d'acqua e il torrente Mallero che attraversa il capoluogo della Valtellina. La corrente l'aveva trascinata via in poco tempo, senza darle scampo. A nulla erano servite le ricerche durate parecchi giorni da parte della task-force messa in campo dal prefetto, Salvatore Pasquariello, composta da militari del Sagf della Guardia di finanza, pompieri, esperti nell'utilizzo dei droni, tecnici dell'Enel che hanno anche semisvuotato l'invaso di Ardenno (Sondrio) e del Soccorso Alpino.

Le ricerche portate avanti dal padre

Il padre della ragazza, Hamed Ben Duod, 37 anni, operaio in una falegnameria, ogni giorno raggiungeva il fiume in bicicletta e si tuffava nuotando per cercare la ragazza (nella foto). Usciva, rimaneva in sosta sulle sponde, riacquistava le forze e, disperato, si tuffava di nuovo. Poi riemergeva e spesso lo si vedeva con le mani sulla testa mentre tornava a riflettere sulla sciagura che gli aveva strappato la sua amata e giovane figlia. "Non posso restare fermo - aveva dichiarato Hamed - mi do da fare a cercare mia figlia. Sono capace di nuotare, ma non rischio. Rimango vicino a riva. Guardo nell'acqua torbida, dove forse è rimasta incagliata".