Ragazza scomparsa nell’Adda, il papà si tuffa ogni giorno per cercarla

Ogni giorno si tuffa nell’Adda per cercare sua figlia Hafsa, di soli 15 anni, scomparsa lo scorso primo settembre nelle acque del fiume, trascinata via dalla corrente mentre cercava di raggiungere una spiaggetta al parco Bartesaghi di Sondrio. Quel giorno lui, il padre, era in Marocco, ma da quando è tornato non ha mai smesso di cercare il corpo della figlia, per poterlo stringere a sé ancora una volta. A riportare la storia è il Corriere della Sera, dopo che la scena era stata ripresa e condivisa da un utente su Facebook.

Il dolore del padre leggi anche Sondrio, interrotte le ricerche della sedicenne scomparsa nell'Adda Le ricerche erano state interrotte domenica scorsa, ma il padre non si è mai dato per vinto e ogni mattina raggiunge il fiume in bicicletta per poi immergersi. "Ho contattato i carabinieri per dire loro che io continuo a cercarla”, ha raccontato alla Provincia di Sondrio. "Devo ringraziare i ricercatori, che sicuramente hanno fatto un buon lavoro - ha aggiunto l'uomo -, ma non sono riusciti a trovare mia figlia. E io non posso smettere di cercarla. So nuotare bene e non voglio correre rischi, ma spero di trovare Hafsa, che magari è incagliata da qualche parte. O spero di essere lì quando il fiume la restituirà. Non posso rimanere a casa ad aspettare”.

Il padre della 15enne nelle acque del fiume Adda - ©Ansa