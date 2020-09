Sondrio, interrotte le ricerche della sedicenne scomparsa nell'Adda

Sono state sospese le ricerche di Hasfa Daoud, la sedicenne inghiottita martedì pomeriggio dall’Adda, scivolata e trascinata dalla forte corrente dopo che era entrata in acqua per bagnarsi e rinfrescarsi. La ragazza, di origine marocchina e residente a Sondrio, si trovava al parco Bartesaghi, alla confluenza con il torrente Mallero, dove si era recata per prendere il sole su una piccola spiaggia in compagnia della cugina e di alcuni familiari. Le operazioni dei soccorritori, rese difficili dall’acqua torbida di questi giorni, non hanno portato ad alcun esito e ogni tentativo è risultato vano.

Le ricerche

Nelle ricerche è stata impiegata un'autentica task-force, composta da 55 persone fra Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, con canotti e sub giunti da Milano, militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio e uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione della Valtellina, oltre ai volontari della Protezione Civile. Nelle ultime ore sono stati utilizzati anche i droni, oltre a sorvolare un'ampia area pure con gli elicotteri. Inoltre, è stato svuotato in buona parte anche l'invaso Enel di Ardenno (Sondrio), che si trova a valle del luogo del drammatico incidente, nella speranza che potesse emergere il corpo della ragazzina.