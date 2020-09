Fondi Lega, iniziato interrogatorio di Di Rubba a Milano

Iniziato al settimo piano del Tribunale di Milano l'interrogatorio davanti al gip, Giulio Fanales, di Alberto Di Rubba, il direttore amministrativo per la Lega al Senato ed ex presidente della Lombardia Film Commission, finito agli arresti domiciliari giovedì scorso assieme ad altri due commercialisti di fiducia della Lega, Andrea Manzoni e Michele Scillieri, e al cognato di quest'ultimo Fabio Barbarossa. (LA VICENDA - GLI INDAGATI)

Gli altri interrogatori

Scillieri e Barbarossa hanno deciso di non presentarsi per gli interrogatori di oggi e di non rispondere al giudice, mentre l'interrogatorio di Manzoni, revisore contabile della Lega alla Camera, si terrà dopo quello di Di Rubba, perché i due contabili del partito, assistiti dall'avvocato Piermaria Corso, hanno deciso di difendersi dalle accuse probabilmente rimanendo nel perimetro del caso del capannone venduto alla LFC per 800mila euro. Prezzo gonfiato, secondo l'accusa, per drenare soldi pubblici dalla fondazione partecipata dalla Regione Lombardia. Presente agli interrogatori anche il pm Stefano Civardi, titolare dell'indagine con l'aggiunto Eugenio Fusco. Scillieri non si è presentato perché, come ha chiarito il suo legale Massimo Di Noia, "c'è troppa pressione mediatica, sarebbe come sottoporlo a delle forche caudine".

L'inchiesta

Intanto, l'inchiesta che parte dalla vicenda del capannone di Cormano sta cercando di appurare anche se i contabili abbiano o meno raccolto 'fondi neri' per il partito. Indagine che si muove in parallelo a quella genovese sul riciclaggio dei famosi 49 milioni di euro di cui non si trova più traccia.