Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 12:117 tamponi eseguiti, sono 198 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia.

Intanto, ieri a Milano 10 giovani sono stati multati perché senza mascherina. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:18 - In Lombardia 198 casi su 12.117 tamponi eseguiti

A fronte di 12:117 tamponi eseguiti, sono 198 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Lombardia. Di questi 25 sono risultati “debolmente positivi’, mentre altri sei sono stati rilevati a seguito di test sierologico. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati pari all'1,63%. Sono tre i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 16.880. I ricoverati in terapia intensiva sono 25, mentre le persone in cura presso altri reparti ospedalieri sono 248.