Coronavirus, in Lombardia registrati 109 nuovi casi

Sono stati eseguiti 9.088 tamponi, il rapporto tra quelli effettuati e quelli risultati positivi è pari all'1,19%, in calo rispetto a ieri. C'è un ricovero in più in terapia intensiva, mentre calano i posti letto occupati negli altri reparti

Sono 109 i nuovi casi positivi in Lombardia a fronte di 9.088 tamponi effettuati, il rapporto tra tamponi effettuati e quelli risultati positivi è pari all'1,19%, in calo rispetto all'1,63% registrato ieri. I decessi sono 6 per un totale complessivo di 16.886 morti in regione. C'è un ricovero in più in terapia intensiva (26 in totale), calano invece i posti letto occupati negli altri reparti che sono 242, sei in meno rispetto a ieri. (DIRETTA – GLI AGGIORNAMENTI A IN LOMBARDIA - LE MAPPE DEL CONTAGIO)

I dati per provincia

Non si registrano contagi a Como, Mantova e Sondrio, mentre Milano rimane la provincia più colpita con 47 casi, di cui 27 a Milano città, seguita da Monza e Brianza (19), Brescia (14) e Bergamo (12).