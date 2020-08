Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 136 i nuovi contagiati nella città metropolitana di Milano, di cui 73 a Milano città, e sono quindi quasi la metà dei 289 nuovi positivi riscontrati in Lombardia. Nel capoluogo torna l'incubo Covid nelle Rsa: in una struttura cittadina sono stati individuati 22 positivi, 21 ospiti e un operatore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:57 - Focolaio in un Rsa di Milano, 22 positivi

Il Coronavirus torna nelle residenze per anziani: alla Rsa Quarenghi, periferia Nord Ovest di Milano, sono risultati positivi al tampone 21 ospiti e un operatore sanitario. Lo riporta il quotidiano Il Giorno, spiegando che comunque solo uno dei contagiati presenta sintomi. Proprio a causa dei sintomi a questa persona è stato fatto il tampone, risultato positivo. Immediatamente è stato eseguito a tutti gli utenti della struttura (oltre 120) e al personale ed è così che si è scoperto il focolaio. Dei 21 positivi la metà sono già stati ricoverati in ospedale in reparti Covid, gli altri dieci sono isolati in attesa di un posto, mentre l'operatore è stato messo a riposo. "La situazione - assicurano da Coopselios, che gestisce la struttura - è gestita e monitorata quotidianamente dal personale sanitario e socio-assistenzale dell'ente gestore nel rispetto delle procedure e dei protocolli in essere”.

7:19 - A Milano quasi la metà dei nuovi positivi lombardi

Sono 136 i nuovi contagiati nella città metropolitana di Milano, di cui 73 a Milano città, e sono quindi quasi la metà dei 289 nuovi positivi riscontrati in Lombardia. Questo è il secondo giorno consecutivo che nel capoluogo lombardo si supera quota 100. Nelle altre province lombarde, ci sono 20 nuovi casi a Bergamo, 31 a Brescia, 14 a Pavia, 11 a Como e meno di 10 nelle altre città.

7:16 - In Lombardia 286 positivi in 24 ore: nessun decesso

Con 17.964, tamponi eseguiti, è di 286 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 39 "debolmente positivi" e quattro a seguito di test sierologico. Si tratta quindi dell'1,6% del totale esaminato. I ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 14, mentre sono aumentati i pazienti negli altri reparti, in tutti 173. Non si è comunque registrato nessun decesso e dunque il totale complessivo: rimane di 16.857 morti.