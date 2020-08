Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Non ci sono nuovi decessi e quindi il totale complessivo resta fermo a 16.857 morti in regione. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (17), senza variazioni quelli negli altri reparti (158)

7:15 - In Lombardia 269 nuovi casi



Con un numero molto elevato di tamponi effettuati (16.561) sono in crescita i casi positivi in Lombardia: ci sono infatti 269 nuovi contagiati. Non ci sono nuovi decessi e quindi il totale complessivo resta fermo a 16.857 morti in regione. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (17), senza variazioni quelli negli altri reparti (158). Delle nuove positività "circa 2/3 sono determinate da rientri in Lombardia dall'estero - ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - Ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni".