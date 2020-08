Coronavirus: in Lombardia 286 positivi e nessun decesso

"Per il quarto giorno consecutivo registriamo zero decessi", ha ricordato l'assessore al Welfare Gallera aggiungendo che dei "casi positivi di oggi, il 60% è riferito a rientri in Lombardia dall'estero".

Con 17.964 tamponi eseguiti, è di 286 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 39 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA). Si tratta quindi dell'1,6% del totale esaminato. I ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 14 (-3) mentre sono aumentati i pazienti negli altri reparti, in tutti 173 (15 in più). Non si è comunque registrato nessun decesso e dunque il totale complessivo rimane di 16.857 morti.

Le parole dell'assessore Gallera

"L'aumento di 15 persone ricoverate nei reparti dei nostri ospedali - ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera - non riguarda casi di polmonite, malattie respiratorie o infettive. Si tratta di pazienti transitati dal pronto soccorso per altri motivi, risultati positivi anche al tampone che viene effettuato direttamente ad ogni ricovero". "Per il quarto giorno consecutivo registriamo zero decessi", ha ricordato aggiungendo che dei "casi positivi di oggi, il 60% è riferito a rientri in Lombardia dall'estero".