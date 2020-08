Fase 3, scuola: consegna banchi al via da Codogno, Alzano e Nembro

È quanto si legge in una nota dell'Ufficio Stampa del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri

Codogno, Alzano Lombardo e Nembro saranno i primi comuni da cui domani, 28 agosto, inizierà la consegna delle sedie e dei banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole prevista per il 14 settembre. Gli istituti scolastici dei tre paesi così duramente colpiti dalla pandemia, già da domani mattina, riceveranno per primi gli arredi nella quantità richiesta dai dirigenti scolastici. È quanto si legge in una nota dell'Ufficio Stampa del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)