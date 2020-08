Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"A 5 mesi dalla fine dell'emergenza, costata alla Lombardia 16 mila vittime, Regione Lombardia non è ancora in grado di gestire qualche migliaio di tamponi in zone a potenziale di contagio elevato come gli aeroporti del suo territorio". Lo dichiara Stefano Fusco, portavoce e vice-presidente del comitato 'Noi denunceremo'

"A 5 mesi dalla fine dell'emergenza, costata alla Lombardia 16 mila vittime, Regione Lombardia non è ancora in grado di gestire qualche migliaio di tamponi in zone a potenziale di contagio elevato come gli aeroporti del suo territorio". Lo dichiara Stefano Fusco, portavoce e vice-presidente del comitato 'Noi denunceremo' che assiste parenti delle vittime.

Da oggi l'attività di testing con i tamponi per il coronavirus comincerà all'aeroporto di Malpensa per chi proviene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. A Linate, invece, dove il flusso di viaggiatori è molto ridotto, partirà venerdì. Intanto, ieri sono stati registrati 91 casi e quattro decessi. Il numero dei morti dall'inizio della pandemia sale quindi a 16.844 (LA DIRETTA).

7:28 - Coronavirus: comitato parenti, in Lombardia è caos tamponi

"A 5 mesi dalla fine dell'emergenza, costata alla Lombardia 16 mila vittime, Regione Lombardia non è ancora in grado di gestire qualche migliaio di tamponi in zone a potenziale di contagio elevato come gli aeroporti del suo territorio". Lo dichiara Stefano Fusco, portavoce e vice-presidente del comitato 'Noi denunceremo' che assiste parenti delle vittime e che ha presentato nei mesi scorsi molte denunce alla Procura di Bergamo sulla gestione dell'emergenza Covid. "Siamo preoccupati - spiega Fusco - perché nell'evenienza di una seconda ondata abbiamo il timore che si sarebbe di nuovo punto e a capo con le bare ammassate sui carri dell'esercito. La classe dirigente lombarda si sta dimostrando sfacciatamente inaffidabile proprio perché incapace di imparare dagli errori del passato". "Siamo allibiti dalla mancanza di senso di responsabilità di chi dovrebbe tutelarci - aggiunge ancora Fusco -. Regione Lombardia probabilmente non ha imparato nulla da tutto quello che è successo. Siamo passati dal mancato tracciamento degli asintomatici e la carenza di reagenti per l'effettuazione dei tamponi alla mancata effettuazione, oggi, dei tamponi presso gli aeroporti lombardi al rientro dei turisti italiani dai paesi a rischio". E conclude: "Ritardi ieri, ritardi oggi. Responsabilità passate, responsabilità attuali".