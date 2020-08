Coronavirus Lombardia, al via i tamponi in aeroporto a Malpensa. VIDEO

Da oggi i passeggeri che atterrano all'aeroporto di Malpensa e che provengono dai paesi considerati a rischio, Croazia, Spagna, Malta e Grecia, possono fare il tampone per il Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Oltre alle 8 postazioni all'interno dell'aeroporto al momento sono in allestimento a Malpensa altre 10 all'esterno dell'aeroporto. Domani aprirà il punto per effettuare i tamponi anche nello scalo di Linate: i voli attesi sono meno rispetto a Malpensa, con una attesa di passeggeri di circa 300-400 persone a giorno.

Passeggeri a Malpensa: "Niente test ai non lombardi"

Alcuni passeggeri in coda all'aeroporto di Malpensa, che sono rientrati dalle destinazioni considerate a rischio si sono lamentati di non aver potuto fare il tampone in quanto non sono residenti in Lombardia. Per una coppia di ragazzi che convivono in Piemonte c'è stata una sorte diversa: sì al tampone per lui e no per lei. "Noi conviviamo, io ho il domicilio in Piemonte e vivo con lei - ha spiegato il ragazzo - ma sono ancora residente in Lombardia quindi a me hanno detto che posso fare il tampone e a lei no".

"Io mi sono registrato sul portale e mi sono messo in fila per fare il tampone ma un addetto mi ha spiegato che tutti coloro che non sono residenti in Lombardia e che non si fermano in Lombardia per almeno tre giorni devono andare dalle loro Ats di competenza per fare il tampone - ha spiegato un viaggiatore proveniente dalla Grecia e residente in Piemonte -, quindi adesso prenderò la mia macchina tornerò a Verbania, contatterò la Ats del mio territorio per il tampone". A segnalare la vicenda è stato anche il consigliere regionale lombardo del Pd, Pietro Bussolati, che era a Malpensa questa mattina. "È una cosa vergognosa", ha commentato.

Primi viaggiatori da Barcellona per test

Al principale scalo milanese i primi passeggeri, provenienti da Barcellona, sono già in coda per sottoporsi al tampone nella zona degli arrivi, dove sono state predisposte 8 postazioni con dei gazebo per realizzare il test. Al momento in fila ci sono pochi passeggeri ma il flusso maggiore è atteso in mattinata con l'arrivo di alcuni voli provenienti dalla Spagna e dalla Grecia.

"Sono atterrata stamattina da Barcellona - ha spiegato una ragazza rientrata dalla Spagna -, ieri ho letto sul sito della Regione Lombardia che avrei dovuto fare il tampone e quindi mi sono messa subito in coda".

Code per i tamponi

Agli arrivi dell'aeroporto di Malpensa si è creata una coda di viaggiatori, in arrivo dai Paesi considerati a rischio per il Covid, in attesa di sottoporsi al tampone nelle postazioni che sono in funzione da stamattina.

Dg Ats Insubria: “Da domani aumento postazioni per 300 tamponi”

"Oggi partiamo con una struttura che permetterà di fare circa 200 tamponi all'ora ma domani avremo un'area più ampia, con un aumento delle postazioni che ci permetterà di arrivare a 300 - ha spiegato Marco Magrini, dirigente di Ats Insubria, che si occupa della gestione dei tamponi in aeroporto -. Per l'esecuzione dei tamponi servono dai due ai tre minuti ma visto il flusso c'e il rischio di sovraffollamento. Abbiamo pensato a postazioni che sono modulabili e lavoreremo in funzione della richiesta e del flusso".