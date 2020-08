Coronavirus, da domani tamponi a Malpensa. A Linate test dal 21 agosto

All'aeroporto di Malpensa domani comincerà ll'attività di testing con i tamponi per il Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA) per le persone provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Lo comunica in una nota l'Ats Insubria. Oggi, secondo quanto confermano fonti dell'Usmaf, è prevista una prova generale tra le uscite 9 e 10 del Terminal 1 per i passeggeri provenienti da Corfù. Da domani saranno quattro le aree allestite, ognuna con due postazioni, per effettuare 200 tamponi all'ora, per un massimo di 1.500 al giorno. L'attività di testing a Linate, dove il flusso di viaggiatori è molto ridotto, partirà invece venerdì 21 agosto.

Le norme

Per i primi giorni non saranno utilizzati test rapidi. A Milano Malpensa i test saranno effettuati dall'Ats Insubria, in collaborazione con Asst Valle Olona e Asst Sette Laghi. L'attività di testing "sarà riservata - spiega in una nota l'ex Asl - ai cittadini lombardi o ai viaggiatori stranieri che hanno in programma di permanere in Lombardia. Per i passeggeri in transito, residenti o diretti in altre località fuori regione e per i cittadini lombardi impossibilitati ad effettuare il tampone in aeroporto, vige l'obbligo di rivolgersi all'Asl/Ats di competenza territoriale della destinazione finale, per la presa in carico e l'attività di testing".

"Per eseguire il tampone direttamente all'aeroporto di Malpensa - continua l'Ast Insubria - è necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma disponibile sul sito di SEA Aeroporti. All'arrivo, il passeggero dovrà recarsi presso l'area dedicata munito di carta di imbarco con l'indicazione del volo di provenienza". Indicazioni più precise sulla piattaforma web saranno fornite, secondo fonti dell'Usmaf, nelle prossime ore. All'aeroporto di Linate i test saranno effettuati da personale del gruppo Policlinico San Donato.