Donna scomparsa a Crema, la sorella a Sky TG24: “Non è viva”. VIDEO

“Oggi è il quinto giorno. Cellulare ritrovato ieri, ma dal primo giorno non ha mai chiamato il bambino. Diceva: “io vado a fare la spesa, torno dopo”. Lo avvisava per qualsiasi cosa”. Parla così ai microfoni di Sky TG24 Simona Beccalli, sorella di Sabrina, la 39enne scomparsa a Crema il giorno di Ferragosto. Nella giornata di ieri, intanto, un uomo – ritenuto un conoscente della donna - è stato fermato con l’accusa di averla uccisa e fatto sparire il corpo.

La sorella: “Non è viva”

Nel frattempo, la sorella di Sabrina dichiara: “No, non è viva. Stamattina ho realizzato tanto che lei non c’è più”. Racconta inoltre come sta vivendo in queste ore: “Sto morendo dentro. Sto morendo dentro perché è una parte di te, tua, che ti hanno portato via e che ti hanno ucciso. Vorrei capire perché”.