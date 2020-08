Donna scomparsa a Crema, fermato un uomo con l'accusa di omicidio

Il sospettato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, era a bordo della panda della 39enne la notte in cui è sparita

Il sospettato non ha voluto parlare con gli inquirenti

L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nel pomeriggio di ieri il sospettato, che era alla guida della Fiat Panda della 39enne la notte in cui l'auto è stata trovata carbonizzata alle porte di Vergonzana (Crema), è stato rintracciato e ascoltato dai carabinieri del Reparto investigativo di Cremona. L'uomo era visibile nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. All'interno dell'auto bruciata inoltre era stato ritrovato il corpo di un cane, che non sembra essere però di proprietà della 39enne.

"Dobbiamo ancora trovare Sabrina"

"Dobbiamo ancora trovare Sabrina, ci sono ancora tante cose da fare" dice il Tenente Colonnello dei carabinieri Lorenzo Carlo Maria Repetto, spiegando che il fermato non ha dato indicazioni utili per il ritrovamento del cadavere della donna, in quanto si è avvalso della facoltà di non rispondere. "Il procuratore capo sulla base degli elementi raccolti - aggiunge Repetto - ha deciso di disporre il fermo".

A quanto trapela, il fermato non sarebbe uno degli uomini coinvolti nell'accoltellamento avvenuto circa un mese fa in via Martini, vicino all'appartamento della donna.