Crema, continuano le ricerche della donna scomparsa a Ferragosto

Continueranno almeno fino a stasera le ricerche di Sabrina Beccalli, la donna di 39 anni scomparsa a Crema il giorno di Ferragosto. Le operazioni, alle quali stanno partecipando carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile, vedono impiegati da oggi anche i cani molecolari, nella speranza che possano fiutare una traccia utile a risolvere il caso. Ieri, l’auto della donna è stata trovata bruciata nella zona di Vergonzana e al suo interno è stato trovato carbonizzato un cane, che non sembra essere però di proprietà della 39enne.

I timori della famiglia

Nelle scorse ore la famiglia, che sta seguendo le ricerche dal campo base di Vergonzana, non ha nascosto di temere il peggio. "Ci siamo fatti l'idea che l'abbiano uccisa”, ha dichiarato la sorella. "Era felice e aveva appena trovato un nuovo lavoro - ha aggiunto -. L'aspetto che ci preoccupa di più e che ci fa pensare al peggio è il fatto che Sabrina non abbia contattato il figlio, con il quale ha un legame speciale. In condizioni normali - ha concluso - lo avrebbe chiamato, anche solo per spiegargli le ragioni del ritardo o del mancato ritorno".