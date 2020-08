Milano, camera ardente Cesare Romiti in sede Camera commercio. VIDEO

Nel palazzo Turati di via Meravigli sono presenti i figli Maurizio e Piergiorgio. L’ex sindaco Gabriele Albertini: “Un grande uomo che lascia un grande vuoto”

Si è aperta la camera ardente per ricordare Cesare Romiti nella sede della Camera di commercio di Milano. Nel centralissimo palazzo Turati, in via Meravigli, sono presenti i figli Maurizio e Piergiorgio: tra le primissime visite quella dell'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. "Un grande uomo che lascia un grande vuoto: una delle due persone, con Fedele Confalonieri, che mi convinse a cambiare lavoro", ha commentato il primo cittadino all'uscita della sala, addobbata molto sobriamente, con una semplice foto in bianco e nero dell'ex numero uno della Fiat posta sulla bara.

Chi era Cesare Romiti approfondimento Cesare Romiti: la storia e la carriera dell'ex dirigente della Fiat Cesare Romiti, morto ieri a Milano a 97 anni, è stato un dirigente d'azienda italiano noto per il suo contributo al vertice della casa automobilistica italiana Fiat nel difficile periodo tra gli anni '70 e '90. Romiti era conosciuto come "Il duro" per il suo rigido stile di gestione. Nella lunga carriera, ha guidato la compagnia aerea di bandiera italiana Alitalia, la società statale operante del campo delle infrastrutture Italstat, il gigante dell'editoria RCS Quotidiani, e nel 2003 ha lanciato la Fondazione Italia Cina, organizzazione creata per promuovere gli interessi delle imprese italiane in Cina.