Travolta e uccisa da treno a Maleo, il compagno: “Vogliamo verità”

"Elisa - racconta l'uomo - non si sarebbe mai azzardata ad attraversare mentre le sbarre si stavano abbassando: chiedo alle autorità di fare chiarezza, perché pare di tutta evidenza che qualcosa non abbia funzionato"

Chiedono e pretendono verità i familiari di Elisa Conzadori, la 34enne travolta e uccisa da un treno al passaggio a livello di Maleo, nel Lodigiano, la mattina di Ferragosto. Alla Provincia di Cremona il compagno della vittima ha spiegato di escludere l'ipotesi di una scelta azzardata da parte della donna. “Rfi si è subito affrettata a dichiarare che non sono stati rilevati guasti, ma la sbarra è integra - ha raccontato al quotidiano -. E questo non è una supposizione: è una certezza. E poi - ha aggiunto - ci sono le parole dei testimoni, che tra l'altro sto cercando di contattare personalmente. Elisa non si sarebbe mai azzardata ad attraversare mentre le sbarre si stavano abbassando: chiedo alle autorità di fare chiarezza, perché pare di tutta evidenza che qualcosa non abbia funzionato”.