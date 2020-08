Maleo, travolta e uccisa da treno: pm Lodi disporrà perizia cinematica

La Procura di Lodi, che indaga per omicidio colposo, è al lavoro per cercare di definire la dinamica dell'incidente mortale avvenuto ieri a Maleo, nel Lodigiano, dove ha perso la vita una donna di 34 anni che era bordo di un'auto travolta da un treno regionale ad un passaggio a livello. "Risentiremo immediatamente i testimoni già sentiti attentamente ieri - ha spiegato il procuratore Domenico Chiaro -. Velocemente, poi, abbiamo deciso che eseguiremo una perizia cinematica sul luogo".

Le indagini

Una perizia, dunque, sarà effettuata per ricostruire la dinamica dell'incidente. Con le testimonianze acquisite, comprese quelle delle forze dell'ordine che per prime sono arrivate sul posto, ossia agenti della polfer e carabinieri, per la Procura gli elementi a disposizione appaiono già in parte sufficienti per accertare il quadro delle eventuali responsabilità. Un testimone ha spiegato di aver visto le due sbarre abbassate e poi, improvvisamente, avrebbe visto quella del passaggio a livello per chi procedeva da Codogno verso Maleo (la direzione in cui viaggiava la donna) rialzarsi, come se il treno fosse già passato, quando invece non lo era. Tra le ipotesi, dunque, il malfunzionamento della sbarra.

Codacons: "Da anni chiediamo di sostituire passaggi a livello con sopraelevate o sottopassaggi"

I passaggi a livello presenti in Italia "hanno causato negli ultimi 3 anni 17 morti e 39 feriti gravi". Lo denuncia il Codacons commentando l'ultimo incidente avvenuto a Maleo, nel Lodigiano, dove ieri è morta una donna di 34 anni travolta da un treno mentre era nella sua auto. Una vicenda sulla quale, secondo l'associazione, "la magistratura dovrà indagare a fondo e, in caso di responsabilità di Rfi per omessa manutenzione o controllo, procedere per concorso in omicidio colposo". "I passaggi a livello causano ogni anno una scia di sangue nel nostro paese e, nonostante gli appelli per incrementare la sicurezza ed evitare tragedie, continuano a mietere vittime - spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi - Da anni chiediamo di sostituire tali infrastrutture, la cui pericolosità è sotto gli occhi di tutti, con sottopassaggi o sopraelevate, ma questioni di profitto rendono più conveniente lasciare in funzione tali sistemi di passaggio obsoleti e anacronistici".