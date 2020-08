Coronavirus Milano, al vaglio test vicino aeroporti Malpensa e Linate

La direzione generale del Welfare in Lombardia sta lavorando, in contatto con il Ministero della Salute e la Sea che gestisce gli aeroporti milanesi, perché si arrivi ad allestire in prossimità degli scali delle postazioni per eseguire dei tamponi su chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia e Malta

La direzione generale del Welfare in Lombardia sta lavorando, in contatto con l'Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) del Ministero della Salute e Sea (Società Servizi Aeroportuali) che gestisce gli scali milanesi, perché si arrivi ad allestire in prossimità degli aeroporti di Linate e Malpensa delle postazioni, coinvolgendo anche strutture ospedaliere, per l'esecuzione dei tamponi per coloro che rientrano da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. A quanto si apprende, l'intenzione sarebbe di allestire tali postazioni entro metà della prossima settimana. Al momento, infatti, solo chi arriva ad Orio al Serio ha la possibilità di recarsi nel vicino ospedale di Seriate (Bergamo), dove i test vengono eseguiti senza prenotazioni, per un controllo. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)