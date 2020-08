Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per chi accetterà, i test saranno effettuati in uno dei locali del Comune in totale riservatezza, la ricerca si svilupperà su 12 mesi e i test sierologici potrebbero, poi, venir replicati

Sta per iniziare, a Lodi, un'indagine sierologica su bambini e adolescenti dai 4 ai 16 anni in nuclei familiari nei quali sia stata accertata la presenza di almeno una persona che sia stata affetta da Coronavirus. Tutto dopo l'accordo siglato tra il Comune guidato dalla sindaco Sara Casanova e la scuola di specializzazione in ortognatodonzia dell'Università degli Studi di Milano e l'indagine sarà, si specifica, su adesione volontaria mentre i dati delle famiglie che verranno invitate a eventualmente accettare verrà stilata al Comune che tiene, fin dall'inizio della dichiarata pandemia, un registro con i nomi di chi, residente sul territorio, si è ammalato del virus. Per chi accetterà, i test saranno effettuati in uno dei locali del Comune in totale riservatezza, la ricerca si svilupperà su 12 mesi e i test sierologici potrebbero, poi, venir replicati.