Coronavirus, morto in Zambia Paolo Marandola: medico che curò Mandela

A causa del Coronavirus è morto in Zambia Paolo Marandola: aveva 82 anni ed era stato il medico personale di Idi Amin Dada, l'ex dittatore dell'Uganda, e aveva curato Nelson Mandela, l'uomo che ha cancellato l'apartheid dal Sudafrica. Nella sua vita aveva deciso di occuparsi degli ultimi, profughi, malati di Hiv ed Ebola. Fino a studiare il Covid-19 nello Zambia, dove - come riporta Corriere.it - era consulente del ministero della Sanità.

L'Africa

Ordinario di Andrologia a Paviam capitò in Africa per caso. Fu un padre comboniano a chiedergli un periodo da medico volontario in Uganda. Era il 1971 e Amin era appena salito al potere con un golpe. Poi decise di restare.