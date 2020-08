Bergamo, infermiere denunciato per furto a paziente Covid poi morto

Avrebbe sottratto il bancomat a un paziente Covid, poi deceduto, riuscendo a impossessarsi di oltre 6 mila euro: con questa accusa un infermiere di 41 anni, residente a Boltiere (Bergamo) è stato denunciato per furto aggravato ai danni di persona incapace di intendere e volere. Il 41enne avrebbe agito con la complicità della fidanzata, una 24enne di Fara d'Adda (Bergamo) denunciata per lo stesso reato.(CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

L'accusa

A quanto emerso dalle indagini condotte dalla polizia locale di Romano, l'uomo avrebbe sottratto il bancomat a un 66enne di Cividate (Bergamo) ricoverato nell'ospedale dove l'indagato lavora e poi deceduto per Covid. Dal conto corrente del malato sono stati registrati ammanchi per 6 mila euro, con cui la coppia avrebbe acquistato pc, tv e altri apparecchi hi-tec.