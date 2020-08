Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nove i ricoveri in terapia intensiva, mentre cala quello delle persone in cura negli altri reparti: 153. I nuovi guariti sono 164. È quanto rende noto la Regione

A fronte di 7.712 tamponi eseguiti, sono 38 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Di questi, quattro sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre sei sono risultati “debolmente positivi”. Sono otto invece i decessi in regione nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime da inizio pandemia che sale a 16.815. Nove i ricoveri in terapia intensiva, mentre cala quello delle persone in cura negli altri reparti: 153. I nuovi guariti sono 164. È quanto rende noto la Regione.