Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Lombardia si sono registrati 25 nuovi casi positivi al Coronavirus, di cui quattro 'debolmente positivi' e quattro a seguito di test sierologico. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:17 - In Lombardia 25 nuovi casi e tre decessi

In Lombardia si sono registrati 25 nuovi casi positivi al Coronavirus, di cui quattro 'debolmente positivi' e quattro a seguito di test sierologico. Stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (nove), in leggero aumento negli altri reparti 162 (più nove). Sono invece stati tre i decessi, che portano il totale complessivo a 16.818. Fra le province, a Milano si sono verificati 12 casi (quattro in città), cinque a Brescia e quattro a Bergamo. Nessun nuovo caso a Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.