Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"La mascherina e il distanziamento sono gli strumenti che dal primo settembre in poi ci dovranno accompagnare in maniera molto puntuale per evitare una recrudescenza vera del virus o per tentare di scongiurarla", ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento con la trasmissione 'In Onda' sul La7. "Noi siamo costantemente preoccupati. In Italia il virus c'è ancora. Non c'è un tema relativo all'autunno, ma di una presenza costante. Siamo molto sul chi va là. Ma adesso abbiamo sistemi più performanti" ha aggiunto Gallera, ricordando il focolaio di 97 positivi scoperto nel Mantovano, in un'azienda che "raccoglie e distribuisce meloni e angurie".

7:07 - Focolaio con 97 casi nel Mantovano

Un focolaio Covid con 97 casi positivi è stato individuato in un'azienda agricola Nel Mantovano. Tre persone hanno sintomi lievi, gli altri sono asintomatici. Lo ha reso noto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Il focolaio è stato individuato grazie al sistema di tracciamento regionale, dopo la segnalazione di un caso da parte di un medico di famiglia. L'azienda è già stata sottoposta a sanificazione.