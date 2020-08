Gemelli uccisi a Margno dal padre: Diego ed Elena non vennero sedati

Mario Bressi, l’uomo che ha ucciso i due figli e poi si è tolto la vita lo scorso 27 giugno a Margno, nel Lecchese, non aveva sedato i due gemelli Diego ed Elena prima di strangolarli (L'AUTOPSIA - I FUNERALI). E’ quanto emerge dall’esame tossicologico disposto dalla Procura di Lecco sul corpo dei due ragazzini di 12 anni, trovati senza vita dalla madre. Il matrimonio tra i due era in crisi e l’uomo, che dopo il duplice omicidio si è gettato da un cavalcavia non lontano da Margno, non avrebbe accettato la fine della relazione.