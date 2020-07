Gemelli uccisi a Margno, oggi i funerali a Gessate

Molte persone si sono radunate al campo sportivo per l'ultimo saluto ai dodicenni uccisi dal papà mentre erano in Valsassina. "Ciao Diego" è lo striscione con la foto del ragazzino mentre gioca a calcio con la maglia rosso-bianca della Asf Cambiaghese posto all'ingresso dell'impianto sportivo

Una folla si è radunata al campo sportivo di Gessate (Milano) per i funerali dei gemelli Elena e Diego, i dodicenni uccisi dal papà, Mario Bressi, mentre erano in Valsassina (LA RICOSTRUZIONE - LE INDAGINI). "Ciao Diego" è lo striscione con la foto del dodicenne mentre gioca a calcio con la maglia rosso-bianca della Asf Cambiaghese appeso all'ingresso del campo sportivo, in cui si entra con mascherina, dopo aver misurato la temperatura e aver disinfettato le mani. I posti a sedere, distanziati nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Coronavirus, sono stati tutti occupati, mentre sul resto del campo dei dischi bianchi indicano i posti da tenere per chi rimarrà in piedi. Per Gessate, oggi, è lutto cittadino.

I funerali

Hanno attraversato il campo sportivo accompagnati dalle parole di 'Un Senso', la canzone di Vasco Rossi, e da un lungo applauso, i feretri bianchi di Elena e Diego. Nessun fiore sulle piccole bare, solo una maglia azzurra da calcio su quella del piccolo Diego.

La mamma: “Ricordarli col sorriso”

"Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama 'mamma'. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto". È un passaggio della lunga lettera dedicata a Elena e Diego che la madre ha fatto leggere ad un'amica di famiglia al termine dei funerali a Gessate. "Sono stata fortunata ad essere la vostra mamma" e "chiedo a tutti di ricordarvi sorridendo non nelle lacrime, avrebbero preferito così”.

Il ricordo della loro professoressa

"Un'insegnante spera sempre di spalancare le porte verso il futuro dei suoi ragazzi e mai immagina di proseguire il cammino senza di loro. Non ci sarà giorno in cui entrando in classe non cercherò la mano alzata di Diego, la prima ad alzarsi per una domanda" e "gli occhi buoni di Elena, sempre sorridente, con il cuore grande: era l'alunna di cui ti puoi fidare". Così una delle professoresse di Elena e Diego in una preghiera al termine della celebrazione. "Non ho una goccia di conforto per la vostra mamma - conclude la prof - la scuola, la vita non sarà come prima, mi mancherete, la vostra prof”.

“Per voi ci sarò sempre: chiamatemi ancora 'proffy' con la y finale se no mi offendo, vi abbraccio e vi voglio bene - ha detto un altro insegnante dei ragazzi -. Ho un immenso bisogno delle vostre domande, mi avete dato entusiasmo anche nella surreale distanza dei pc”.