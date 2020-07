Giro d’Italia 2020, svelato il percorso della 103esima edizione

Le 21 tappe sono state presentate oggi via social. Tre le cronometro, sette gli arrivi in salita. Il ministro Spadafora: "Il Giro è parte della nostra storia, della cultura italiana. Mi auguro che possa coincidere con questo momento di grande rilancio di tutto il nostro Paese"

La Grande Partenza il 3 ottobre da Monreale, l’arrivo il 25 in piazza del Duomo a Milano. Sono stati svelati oggi, in occasione del Giro Day tentosi sui social, il percorso e tutti i dettagli delle 21 tappe della 103esima edizione del Giro d’Italia, rinviata a causa dell’emergenza coronavirus ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). La corsa rosa mantiene invariato gran parte del tracciato previsto, ma subisce alcune variazioni al Sud: oltre alle 4 frazioni inaugurali in Sicilia, che vanno a sostituirsi all’Ungheria, si aggiungono Matera - arrivo della sesta tappa e partenza della settima - e Roccaraso, traguardo in salita della decima. Tre le tappe a cronometro, sette gli arrivi in salita, sei in alta montagna.

Spadafora: “Giro per rilanciare l’Italia”

"Il Giro d'Italia è parte della nostra storia, della cultura italiana. Ne abbiamo particolarmente bisogno proprio adesso in cui stiamo finalmente uscendo da una difficile fase a causa dell'emergenza sanitaria. Mi auguro che possa coincidere con questo momento di grande rilancio di tutto il nostro Paese”. Queste le parole del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, contenute nel videomessaggio con cui ha salutato la presentazione del nuovo percorso. "L'edizione di quest'anno - afferma Spadafora - sarà particolare. Lo è perché il Giro si svolgerà in autunno ma lo è anche perché segnerà un momento importante per tutti i nostri territori, per tutte le città che saranno tappa della corsa. Sarà una grande festa, che dividerà anche il Paese in opposte tifoserie ma sarà un momento di grande aggregazione e partecipazione”, conclude il ministro.

Musumeci: “Occasione per conoscere la Sicilia”

Al Giro Day ha preso parte anche il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, secondo il quale la corsa rosa sarà "una preziosa occasione" per "mettere a fuoco le parti più belle della Sicilia" e "far conoscere il lato migliore" della regione. “Sarà un grande evento per tanti appassionati, un grande evento per la promozione turistica”, aggiunge.

La partenza dall’isola era prevista per il 2021, ma la pandemia ha convinto gli organizzatori, di comune accordo con gli enti coinvolti, ad invertire il via con Budapest,

Tutte le tappe nel dettaglio

Queste tutte le tappe del Giro 2020 nel dettaglio: - 1/a tappa sabato 3 ottobre: Monreale-Palermo, 15 km, cronometro individuale. - 2/a tappa domenica 4 ottobre: Alcamo-Agrigento, 150 km, media montagna. - 3/a tappa lunedì 5 ottobre: Enna-Etna (Linguaglossa - Piano Provenzana), 150 km, alta montagna. - 4/a tappa martedì 6 ottobre: Catania-Villafranca Tirrena, 140 km, pianeggiante. - 5/a tappa mercoledì 7 ottobre: Mileto-Camigliatello Silano, 225 km, media montagna. - 6/a tappa giovedì 8 ottobre: Castrovillari-Matera, 188 km, pianeggiante. - 7/a tappa venerdì 9 ottobre: Matera-Brindisi, 143 km, pianeggiante. - 8/a tappa sabato 10 ottobre: Giovinazzo-Vieste, 200 km, media montagna. - 9/a tappa domenica 11 ottobre: San Salvo-Roccaraso, 208 km, alta montagna. - 10/a tappa martedì 13 ottobre: Lanciano-Tortoreto Lido, 177 km, media montagna. - 11/a tappa mercoledì 14 ottobre: Porto Sant'Elpidio-Rimini, 182 km, pianeggiante. - 12/a tappa giovedì 15 ottobre: Cesenatico-Cesenatico, 204 km, media montagna. - 13/a tappa venerdì 16 ottobre: Cervia-Monselice, 192 km, media montagna. - 14/a tappa sabato 17 ottobre: Conegliano-Valdobbiadene, 34 km, cronometro individuale. - 15/a tappa domenica 18 ottobre: Base Aerea Rivolto-Piancavallo, 185 km, alta montagna. - 16/a tappa martedì 20 ottobre: Udine-San Daniele del Friuli, 229 km, media montagna. - 17/a tappa mercoledì 21 ottobre: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio, 203 km, alta montagna. - 18/a tappa giovedì 22 ottobre: Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio), 207 km, alta montagna. - 19/a tappa venerdì 23 ottobre: Morbegno-Asti, 251 km, pianeggiante. - 20/a tappa sabato 24 ottobre: Alba-Sestriere, 198 km, alta montagna. - 21/a tappa domenica 25 ottobre: Cernusco sul Naviglio-Milano, 15.7 km, cronometro individuale.