Il Giro d’Italia 2020 al via il 3 ottobre con 4 tappe in Sicilia

Prenderà il via con quattro tappe in Sicilia la 103esima edizione del Giro d’Italia. La partenza, già prevista sull’isola per il 2021, è stata anticipata per via dell’emergenza coronavirus e vedrà i 176 corridori sfidarsi in una cronometro individuale di 16 km da Monreale con arrivo a Palermo.

Le tappe siciliane

Domenica 4 ottobre, la seconda, inedita tappa Alcamo-Agrigento (150 km), che attraverserà il Trapanese e il Belice, con arrivo in lieve salita con vista sulla Valle dei Templi. Dopodiché sarà la volta delle già note Enna-Etna (150 km) e Catania-Villafranca Tirrena (138 km).

“Il Giro si sposerà con bellezze architettoniche incomparabili e la Sicilia si candida a essere una delle mete turistiche più importanti al mondo”, ha dichiarato il governatore della Regione, Nello Musumeci, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. “Qui - ha aggiunto - ci sono migliaia di appassionati. E poi ci sarà il nostro Nibali, un motivo d’orgoglio, un’icona per noi siciliani, ambasciatore dello sport nel mondo, e gli siamo davvero grati. Il Giro sarà circondato da affetto e grande passione”. La corsa rosa si concluderà a Milano domenica 25 ottobre.