Nubifragio a Bergamo, allagamenti e danni allo scalo di Orio

Non solo Milano. Il maltempo ha colpito anche Bergamo, dove ha provocato allagamenti all'esterno dell'aeroporto di Orio al Serio e danni alla copertura e determinando una serie di infiltrazioni all'interno del terminal. Le squadre di emergenza di Sacbo, la società che gestisce lo scalo, si sono messe subito al lavoro consentendo di proseguire il normale svolgimento dei voli in condizioni di sicurezza e nel rispetto della puntualità. L'aeroporto, così come le aree di parcheggio, restano accessibili, e le operazioni di volo e tutti i servizi ai passeggeri si svolgono regolarmente. Vento, pioggia e grandine hanno colpito un po' tutta la provincia. In particolare nel capoluogo le strade del quartiere di Colognola si sono completamente allagate. Buona parte dei sottopassi di Bergamo sono diventati inaccessibili. (ESONDAZIONE SEVESO - IL VIDEO - LE FOTO DEL NUBIFRAGIO - LE PREVISIONI METEO IN LOMBARDIA)

L'intervento dei pompieri

Sono stati ben 44 gli interventi che i vigili del fuoco di Bergamo hanno effettuato per il maltempo che si è abbattuto su capoluogo e provincia nella mattinata, in particolare nelle due ore tra le 6:30 e le 8:30. Alcuni tetti si sono scoperchiati a Romano di Lombardia, nella Bassa, in piazza IV Novembre, in piazzale della Stazione e sul viale del cimitero. Alberi pericolanti a Osio Sotto in via Carducci, a Stezzano in via Berlocca, a Cassano d'Adda (Milano), a Bariano, a Martinengo in via Moioli, a Seriate in via Sondrio. E poi allagamenti a Mozzo, a Grassobio, a Curno, a Ugnarno, a Bergamo in via Broseta, in via Angelo Mai, in via dei Caniana, in via San Tommaso, in via Galmozzi, in via San Domenico e Salvo d'Acquisto. Non risultano persone ferite.