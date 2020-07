Riapre l’aeroporto di Linate: nessun volo di linea fino a mercoledì

Per due giorni ci saranno ancora solo jet privati sulle piste del city airport di Milano. Il primo decollo è previsto il prossimo 15 luglio per Francoforte, mentre il primo atterraggio sarà di un velivolo proveniente da Madrid

Dopo 4 mesi riapre ufficialmente domani l'aeroporto di Linate, ma sulle piste del city airport di Milano ci saranno ancora solo jet privati. Non ci sarà infatti nessun volo di linea fino a mercoledì, giorno in cui alle 10.40, un embraer della Lufthansa decollerà in direzione Francoforte, seguito alle 11 dal primo atterraggio di un airbus Iberia proveniente da Madrid.

La situazione

Per due giorni, nello scalo milanese aperto dal 16 marzo per i soli voli legati all'emergenza sanitaria (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA), non sono previsti aerei delle principali compagnie europee, che pure avevano messo in vendita lo scorso mese biglietti per voli da Linate. A partire però dal 15 luglio, scadenza prevista dal decreto del 15 giugno del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, che ha poi deciso la riapertura con un anticipo di due giorni. Domani, quindi, personale di terra, impiegati della Sea, forze dell'ordine e anche commercianti e baristi torneranno a lavorare a Linate, ma non ci saranno passeggeri, se non quelli dei voli privati che già da tempo sono operativi.