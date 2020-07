Linate riapre il 13 luglio, Alitalia vola in Sardegna dal 24 luglio

Tutto pronto per la riapertura dell'aeroporto di Linate del 13 luglio con 10 voli all’ora, Alitalia operativa dal 24 luglio con voli per la Sardegna

Alitalia ha reso noto che riprenderà a volare su Milano Linate dal 24 luglio ed effettuerà, in una prima fase, solo i collegamenti della Continuità Territoriale con la Sardegna .

Le altre rotte operative da inizio agosto

Tutte le altre rotte domestiche e internazionali saranno operative dal primo agosto, nel rispetto del limite ai movimenti orari sul city airport milanese. Nella nota stampa la compagnia ha comunicato nel dettaglio la propria operatività di agosto: collegherà l’hub di Roma Fiumicino a 51 destinazioni domestiche e internazionali con circa 1.055 voli settimanali. Ai quali se ne aggiungeranno anche altri, come da Fiumicino a Malaga, Algeri, Il Cairo (6 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Marsiglia e Tel Aviv (10 voli alla settimana su entrambi gli aeroporti), oltre a nuovi voli stagionali estivi per mete turistiche quali Palma di Maiorca, Ibiza, Minorca, Corfù, Cefalonia, Heraklion (Creta), Rodi, Mykonos (4 servizi alla settimana con ognuno di questi aeroporti) e Zante (2 voli alla settimana).