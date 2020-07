Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da ieri pomeriggio, e dopo oltre un mese di tregua, la Terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Cremona non è più Covid Free: in reparto è stato ricoverato un paziente, contagiato dal Coronavirus e trasferito dal nucleo di Pneumologia per l'aggravarsi delle sue condizioni (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

8.19 - Terapia intensiva a Cremona non è più Covid free

Da ieri pomeriggio, e dopo oltre un mese di tregua, la Terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Cremona non è più Covid Free: in reparto è stato ricoverato un paziente, contagiato dal Coronavirus e trasferito dal nucleo di Pneumologia per l'aggravarsi delle sue condizioni. Attualmente, i ricoverati con Covid sono nove: uno in Pneumologia, sette alle Malattie infettive e appunto uno in Terapia intensiva.



8.10 - Altri 10 positivi in un macello del Mantovano

Altri dieci lavoratori positivi al Covid-19 sono stati riscontrati da Ats Valpadana in un grosso macello in un Comune del mantovano, dopo aver sottoposto a tampone naso-faringeo, nei giorni scorsi, 360 lavoratori. Per i dieci contagiati, di cui 8 residenti nel mantovano, sono già state avviate e disposte le misure di isolamento domiciliare e di sorveglianza sanitaria. A renderlo noto la stessa Ats con un comunicato in cui, però, non viene indicato né il nome e nemmeno l'ubicazione del macello. I tecnici hanno effettuato i controlli previsti ma non sono emerse irregolarità rispetto all'adozione dei protocolli previsti. È stata, infine, disposta l'attivazione delle procedure di sanificazione degli ambienti che saranno eseguite nel corso di questo fine settimana.