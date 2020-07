Coronavirus, in Lombardia 77 nuovi contagi e 8 decessi

In terapia intensiva sono ricoverati 31 pazienti, più due rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono ricoverate 160 persone. Dei 77 nuovi contagiati 27 sono a Mantova, 21 a Bergamo, sei a Brescia così come a Cremona e Milano

In Lombardia sono 77 i nuovi casi di Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Di questi, 15 sono stati rilevati a seguito di test sierologici, mentre altri 16 sono risultati debolmente positivi. Sono invece 8 i nuovi decessi, che portano il totale delle vittime a 16748. In terapia intensiva sono ricoverati 31 pazienti, più due rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono ricoverate 160 persone, meno tredici. I tamponi eseguiti nell’ultimo giorno sono 9545. Infine, sono 277 le nuove guarigioni, per un totale di 70297.

I dati nelle province

Dei 77 nuovi contagiati 27 sono a Mantova, 21 a Bergamo, sei a Brescia così come a Cremona e Milano (di cui cinque in città). Un solo caso nelle province di Lecco, Como e Varese. Non ci sono nuovi casi a Lodi, Pavia e Sondrio.