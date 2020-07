Maltempo, allerta meteo in Lombardia: nubifragio nel Bresciano

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore su diverse zone della Lombardia, dove proseguirà fino a domenica l’allerta meteo arancione scattata nel tardo pomeriggio di ieri. Danni e disagi si sono verificati nel Bresciano, dove raffiche di vento fino a 130 km/h hanno abbattuto diversi alberi, alcuni dei quali sono precipitati su alcune auto in sosta, e hanno scoperchiato tetti di abitazioni e strutture pubbliche. In città, invece, molte strade anche del centro storico, si sono allagate per via di un violento nubifragio e si sono trasformate in fiumi di fango a causa dei tombini intasati. Criticità anche nella Bergamasca. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI METEO - LE PREVISIONI IN ITALIA - METEO IN LOMBARDIA)