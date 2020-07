Maltempo, vento e grandine sulla Bergamasca: crollato un tetto

A Parzanica, il vento ha divelto la copertura in amianto di una struttura fatiscente. Sul posto i vigili del fuoco. Forti disagi anche a Lovere, dove era in corso il mercato. Allagamenti sul versante bergamasco del lago d'Iseo

Una forte ondata di maltempo ha colpito quest’oggi la Bergamasca, dove un violento temporale si è abbattuto in particolare sulla zona dell’Alto Sebino, causando notevoli disagi a Lovere mentre era in corso il mercato, reso inagibile dalla violenta pioggia e dalla grandine. Alcune bancarelle si sono ribaltate per via del vento, ma fortunatamente non ci sono stati feriti in quanto le avvisaglie del maltempo avevano fatto già sgomberare la zona.

A Parzanica si è reso invece necessario l’intervento dei vigili del fuoco per il crollo del tetto in amianto di una struttura fatiscente. Sul posto sono poi giunti i carabinieri e i tecnici del Comune. Analogo intervento anche a Cirano di Gandino.

Sul versante bergamasco del lago d'Iseo si sono registrate strade allagate, tombini otturati e detriti finiti sulle carreggiate. (LE PREVISIONI IN ITALIA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)