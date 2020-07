Meteo, le previsioni del weekend, sabato 11 e domenica 12 luglio

E’ atteso l’ennesimo break temporalesco di questa estate molto tormentata. Un nuovo guasto del tempo è previsto tra sabato e domenica al Nord e sul medio Adriatico. La veloce perturbazione temporalesca scalzerà in parte il gran caldo. Fino a sabato pomeriggio l'anticiclone riuscirà a proteggere l'Italia garantendo bel tempo. Successivamente forti venti di Bora porterannp una perturbazione con temporali e grandine al Nord.

Le previsioni di sabato 11 luglio

Già dalle prime ore della giornata il tempo sarà piuttosto instabile sulle Alpi e alte pianure lombarde con rovesci e temporali. Il maltempo, con il passare delle ore, scenderà fino alle zone pianeggianti e coste del Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Probabile incursione temporalesca annche in Lombardia. La pioggia sarà accompagnata da un rinforzo dei venti e probabili grandinate. In serata soffieranno venti fino a 50-60 km orari sul Nordest. Continuerà ad essere soleggiato e molto caldo sul resto d'Italia con temperature diurne comprese tra 30 e 33 gradi, con picchi di 36 al Sud.

Le previsioni di domenica 12 luglio

Domenica il tempo migliorerà decisamente, ma il clima sarà meno caldo e più ventoso al Nord, in Toscana e sul versante adriatico. Possibili piovaschi sul Piemonte occidentale, le Marche e sui rilievi abruzzesi. Spiccata variabilità in Appennino e venti di grecale sul medio Adriatico. Altrove il tempo sarà in gran parte soleggiato. Cloma più gradevole con temperature in calo e massime comprese tra 28 e 32 gradi.

Anticipazioni per la prossima settimana

Nella prossima settimana l'anticiclone proverà a riconquistare l'Italia, soltanto l'arco alpino sarà soggetto a frequenti temporali. Sotto il profilo delle temperature, almeno fino a mercoledì, i valori massimi saranno sotto la media del periodo sulle regioni settentrionali e sui versanti adriatici, sempre per venti freschi da nord-est.