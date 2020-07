Coronavirus, caso camici Lombardia: si indaga per turbativa d’asta

La procura di Milano ha delegato il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. L’indagine era stata aperta lo scorso 8 giugno senza indagati né reati, a partire da un’inchiesta giornalistica, per far luce sulla fornitura di camici del valore di oltre 500mila euro da parte della Dama spa, società di cui la moglie del governatore Attilio Fontana detiene una quota

La procura di Milano ha delegato il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria a effettuare un'inchiesta per turbativa d'asta, a carico d'ignogi, per la vicenda relativa alla fornitura di camici durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA) da parte della Dama spa, società gestita dal cognato del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di cui la moglie del governatore detiene una quota. L'indagine - secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari – è affidata al Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza di Milano ed è coordinata dai pm Luigi Furno e Mauro Filippini, nell'ambito del dipartimento reati economici e contro la pubblica amministrazione guidato dall'aggiunto Maurizio Romanelli.