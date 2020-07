Maltempo in Lombardia, allerta arancione su Milano

Nuova ondata di maltempo in Lombardia, in particolare nel Milanese, dove permane l’allerta meteo, che da gialla (ordinaria) diventa arancione (moderata). L’avviso di criticità è stato emesso dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia a causa del residuo temporalesco ancora presente sul bacino di Milano. La fase più critica è attesa proprio per domani, con un netto peggioramento nel pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A MILANO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)

Monitorati Seveso e Lambro

Il Comune di Milano ha reso noto che attiverà il Centro Operativo di Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar; saranno inoltre allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza.