E’ allerta caldo, ma non durerà: da venerdì forti temporali

Per altre 24 ore il caldo non mollerà la presa sul nostro Paese. Confermata l’allerta rossa del Ministero della Salute a Campobasso e Perugia, bollino arancione per caldo afoso a Cagliari, Frosinone, Palermo e Pescara. Ma l'anticiclone africano si sta dimostrando piuttosto fragile. Da venerdì è atteso uno stop piuttosto brusco con l’arrivo di grandinate e caldo delle temperature fino a 10 gradi. Nel weekend i temporali si sposteranno al Centro Sud

Primi "bollini rossi" per ondate di calore sul nostro Paese. Secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute, giovedì sarà una giornata di allerta 3 rossa a Campobasso e Perugia (condizioni di emergenza per ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute) Bollino arancione e allerta 2 in altre quattro città - Cagliari, Frosinone, Palermo e Pescara – con “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute nella popolazione più suscettibile"

Giovedì la giornata più calda

Nel dettaglio, a Perugia è attesa una massima percepita di 33-34 gradi, a Campobasso di 32. Va peggio a Cagliari, dove si toccheranno i 37 gradi percepiti, e a Frosinone e Palermo con 36 gradi. A Roma, che è "solo" bollino giallo le temperature massime toccheranno i 25 gradi. Caldo soffocante in tutta la Sardegna.

Ribaltone da venerdì

L’anticiclone africano si sta dimostrando piuttosto fragile. Da venerdì l’estate subirà un contraccolpo e si ammalerà precocemente. L’arrivo di un ciclone smorzerà il caldo e in qualche caso le temperature potrebbero scendere anche di 10 gradi. Per il mese di luglio è un’anomalia. I primi temporali, anche violenti, si faranno strada in Val Padana, si estenderanno poi anche alla Liguria e fino alle regioni centrali, soprattutto sul versante adriatico. Il maltempo durerà 48 ore ma secondo le ultime elaborazioni a medio termine risulta che la stagione estiva quest’anno potrebbe essere molto movimentata: brevi ondate di calore si alterneranno a periodi più freschi e instabili con piogge e temporali.