Friuli, precipitano per 30 metri da una parete: due morti

Tragedia in Friuli, dove nel primo pomeriggio di oggi due persone sono precipitate da una parete dopo essere scivolati in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo (Udine) e sono morti all'istante dopo un volo di una trentina di metri. Secondo le poche informazioni diffuse al momento, le due persone sarebbero cadute da una parete nei pressi del campo volo. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco, elisoccorso, Guardia di finanza e Carabinieri. Le vittime sarebbero due uomini, probabilmente uno di Udine e uno di Portogruaro (Venezia). I due, si apprende, stavano facendo una passeggiata nei boschi in cerca di vischio.