Nepal, altro incidente in montagna: morto un alpinista italiano

Mentre proseguono le ricerche per i due alpinisti italiani dispersi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari sull'Himalaya, un altro alpinista italiano è morto dopo essere stato travolto da una valanga nel campo base della vetta dello Yalung Ri, nella valle del Rolwaling. Come riporta il Kathmandu Post, nella slavina sono decedute anche altre sei persone e si registrano quattro feriti

Altro incidente sulle montagne del Nepal. Mentre proseguono le ricerche per i due alpinisti italiani dispersi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari sull'Himalaya, un altro alpinista italiano è morto dopo essere stato travolto da una valanga. La slavina si è abbattuta sul campo base della vetta dello Yalung Ri (a 5.630 metri) nella valle del Rolwaling, situata nel distretto di Dolakha in Nepal. A darne la notizia è stato il Kathmandu Post. L'incidente in questione riguarda una spedizione diversa da quella del monte Panbari. Come riferisce il quotidiano nepalese, nella valanga sono decedute anche altre sei persone e si registrano quattro feriti.

L'incidente nella valle del Rolwaling

Come riporta ancora il Kathmandu Post, citando il vice sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato dell'ufficio di polizia distrettuale di Dolakha, tra le vittime - oltre all'alpinista italiano - ci sarebbero anche tre cittadini statunitensi, uno canadese e due nepalesi. Il funzionario ha dichiarato che la valanga è avvenuta mentre la squadra di alpinisti nepalesi e stranieri, insieme alle guide locali, si trovava al campo base dello Yalung Ri per prepararsi alla scalata della vetta più alta, il Dolma Khang (6.332 metri). Attualmente sono in corso le operazioni di soccorso, ma le autorità hanno precisato che sono state interrotte dopo la sera. In precedenza, le operazioni di soccorso erano state ritardate a causa delle restrizioni di volo nella regione del Rolwaling, che richiedono un'autorizzazione amministrativa speciale per i movimenti degli elicotteri, e delle condizioni meteorologiche avverse.