Nepal, perse le tracce di due alpinisti italiani sul Panbari

Di Stefano Farronato e Alessandro Caputo non si hanno più notizie da sabato 1 novembre. "I due sono rimasti bloccati nel campo uno a causa delle forti nevicate e non si hanno più contatti da sabato", ha detto un funzionario del dipartimento del Turismo nepalese ascolta articolo

Due alpinisti italiano sono dispersi sul Panbari, in Nepal. Stefano Farronato e Alessandro Caputo stavano salendo la vetta alta 6.887 metri, nella parte occidentale del Paese, quando si sono perse le loro tracce. Come ha riferito un funzionario del dipartimento del Turismo nepalese, Himal Gautam, i due erano insieme a un compagno di cordata ma sono “rimasti bloccati nel campo uno a causa delle forti nevicate e non si hanno più contatti da sabato" 1 novembre. In corso le operazioni di soccorso, messe però a dura prova dal maltempo. Come riporta l'Everest Chronicle, Farronato e Caputo facevano parte della spedizione italiana Panpari Q7 e dal 28 ottobre erano rimasti bloccati al Campo 1. I due scalatori avevano ottenuto il permesso di arrampicata dallo Sherpa Alpine Trekking Service. Con i due dispersi c'era anche l'alpinista pinerolese Valter Perlino. Il piano era scalare la montagna "con gli sci, in stile alpino e in autonomia".

Difficoltà per il maltempo Il caposquadra, che si trovava al campo base, è stato tratto in salvo ieri in elicottero. La settimana scorsa, il ciclone Montha ha provocato forti piogge e nevicate in tutto il Nepal. Sagar Pandey, presidente dell'Associazione delle agenzie di trekking del Nepal, ha riferito che più di mille escursionisti e turisti sono stati recuperati da quando è iniziata l'ondata di maltempo. "È stato complicato a causa della scarsa visibilità. Il tempo è migliorato ora", ha spiegato Pandey.

La Farnesina segue le ricerche La Farnesina ha confermato quanto riferito dal governo nepalese. I connazionali, come riferito dal ministero italiano, sono stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 (5.000 metri). L'allarme è stato dato dal capo del gruppo, Valter Pellino, che era rimasto al campo base a causa di un malore. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, anche con elicotteri che hanno sorvolato la zona anche questa mattina. Le ricerche proseguono incessantemente, ostacolate dalle difficili condizioni meteo. Il consolato generale onorario a Kathmandu, in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Delhi e con la Farnesina, sta seguendo direttamente l'evoluzione della situazione e mantiene informati i familiari dei connazionali.