Albizzate, nuova ispezione degli inquirenti sul luogo del crollo

Quest’oggi gli inquirenti sono tornati ad Albizzate per eseguire nuovi accertamenti sul luogo dove mercoledì scorso è crollato il cornicione che ha travolto e ucciso Faouza Taoufiq, 38 anni, e i due figli di 5 anni e 15 mesi. Scopo del sopralluogo è stato quello di valutare quali macchinari utilizzare per le perizie in contraddittorio - che avranno inizio lunedì - in modo da preservare il più possibile la scena. Al momento, nel registro degli indagati figura solo l’ad della società proprietaria dell’immobile, ma vi sarebbero stati altri possibili profili di responsabilità. Tuttavia, i presunti possibili ulteriori indagati sono tutti deceduti.