Crollo Albizzate, indagato ad della società proprietaria dell'edificio

L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati nel fascicolo aperto dalla procura di Busto Arsizio per omicidio plurimo e disastro colposo

È l'amministratore delegato della società proprietaria dell'immobile di Albizzate, dove è avvenuto il crollo del cornicione (FOTO) in cui sono morti una donna e i suoi due figli, la persona indagata per omicidio plurimo e disastro colposo in merito alla tragedia avvenuta il 25 giugno.