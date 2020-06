Crollo Albizzate, un indagato per la morte della madre coi due figli

Una persona è stata iscritta nel registro degli indagati per il crollo della porzione di cornicione che nel tardo pomeriggio di mercoledì ha travolto e ucciso Faouza Taoufiq, 38 anni, e due dei suoi tre figli, di 5 anni e 15 mesi, ad Albizzate (Varese). Sull'identità dell'indagato è mantenuto il riserbo da parte degli inquirenti. La Procura di Busto Arsizio ha già sentito una ventina di persone, tra cui il proprietario dell'immobile, un imprenditore del Varesotto. Ascoltate anche tutte le persone presenti al momento della tragedia, inclusi il sindaco Mirko Zorzi, illeso per miracolo, e i dipendenti delle varie attività presenti all'interno dell'ex cotonificio ( FOTO ).

Tra le persone sentite anche un uomo che ha affermato di aver notato una crepa nella parte esterna dello stabile e di averla segnalata qualche giorno prima del crollo perché fossero effettuati dei controlli. Il pm Nadia Calcaterra, titolare dell’inchiesta per omicidio e disastro colposi, riesaminerà tutti i documenti relativi alla storia della struttura - dal cambio di destinazione d'uso in poi - insieme ai due ingegneri nominati consulenti, con cui quest’oggi ha effettuato un secondo sopralluogo, dopo quello di ieri. Gli inquirenti stanno ora identificando e cercando di rintracciare anche coloro che eseguirono la riqualificazione dello stabile a inizio anni '90.

Avviata una raccolta fondi per i familiari

approfondimento

Crollo ad Albizzate, il padre dei bambini morti: “Ho visto un macello”

Intanto, la Pro Loco di Albizzate ha avviato una raccolta fondi per i familiari delle tre vittime, in particolare per il padre e per il bimbo di 9 anni rimasto illeso, duramente colpiti dalla tragedia. All’iniziativa, lanciata l'associazione con lo slogan “Stretti intorno ad Adam”, si sono uniti i genitori del comune del Varesotto, che insieme all'Ente hanno aperto un canale per le donazioni.