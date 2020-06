Ieri pomeriggio, una donna di 38 anni e i due figli piccoli, uno di 5 anni, l’altra di 15 mesi, hanno perso la vita, travolti dalle macerie. Il fascicolo aperto dalla procura di Busto Arsizio è al momento a carico di ignoti. Oggi sopralluogo del pm sul luogo della tragedia. Il sindaco: "Sono un miracolato"

La procura di Busto Arsizio ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disastro colposo, allo stato contro ignoti, a seguito della tragedia consumatasi nel tardo pomeriggio di ieri ad Albizzate (Varese), dove una donna, Fauzia Taoufiq, di 38 anni, e i suoi due figli, Soulaymane Hannach di 5 anni, e Yaoucut Hannach, di 15 mesi, hanno perso la vita, travolti dal crollo del cornicione di una ex fabbrica mentre camminavano lungo il marciapiede in via Marconi (FOTO - VIDEO). Insieme a loro anche il terzo figlio della donna, un bimbo di 9 anni, rimasto illeso perché si trovava dall’altro lato della strada.

Sopralluogo del pm approfondimento Crolla un tetto a Albizzate (Varese): morti madre e due figli A coordinare le indagini di carabinieri e vigili del fuoco è la pm Nadia Calcaterra, che quest'oggi si è recata sul luogo del crollo per un sopralluogo. Il magistrato nominerà dei consulenti deputati alle analisi strutturali dello stabile, da cui è crollata una porzione di cornicione lunga 73 metri. Le perizie, ha confermato la Procura, saranno volte ad esaminare il progetto e tutti gli interventi strutturali svolti sulla ex fabbrica negli anni '90, atti a riqualificarla e trasformarla nella odierna area commerciale. Saranno anche valutate eventuali mancanze nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Restaurato negli anni '90, l'edificio di proprietà di un imprenditore, a quanto emerso, non avrebbe subito ulteriori lavori di ristrutturazione. Al suo interno ospitava una pizzeria, un ristorante, una lavanderia e un'attività produttiva e, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, "non era fatiscente". La pista, al momento, resta quella del cedimento strutturale.

Il crollo e i soccorsi approfondimento Crollo ad Albizzate, il padre dei bambini morti: “Ho visto un macello” Subito dopo il crollo, sul posto sono intervenuti, poco dopo le 17:30, i Vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118. Per la donna e il figlio di 5 anni non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. La bambina di 15 mesi, invece, che si trovava nel passeggino, è stata trasportata in eliosoccorso in gravi condizioni all'ospedale di Gallarate, dove è deceduta poco dopo il suo arrivo. Colpita dai calcinacci anche una donna di 42 anni residente a Cassano Magnago (Varese), ma non è in pericolo di vita.

Il sindaco di Albizzate: “Sono miracolato” “È da ieri che dico che sono miracolato. Ho preso solo un colpo al braccio e ho respirato la nebulosa di polvere rossa dei mattoni”. Mirko Zorzo, il sindaco di Albizzate (Varese), ha raccontato all’ANSA quesi tragici momenti. Il primo cittadino era sul marciapiede. Si è spostato per far passare la donna con il passeggino "ed è crollato tutto”. "Loro hanno preso in pieno il cornicione. Io sono finito nella nebulosa rossa di mattoni, ho sentito dei colpi al braccio". Quando la polvere rossa si è posata, ha spiegato Zorzo, "sono andato in mezzo alla carreggiata. Ho capito l'entità di quanto era successo e ho chiamato i soccorsi. Avevo consapevolezza che c'erano delle persone" anche se "non rispondeva nessuno. Dicevo 'ma la signora con il passeggino dov'è?' e non la vedevo da nessuna parte". "Un'altra mazzata dopo il Covid" Il sindaco questa mattina ha incontrato la famiglia delle vittime. "Ho parlato con il papà. Gli ho espresso tutta la nostra vicinanza. Fin da subito - ha detto Zorzo - faremo tutto per stargli vicino nei prossimi passi". E anche domani il sindaco tornerà a parlargli per poi decidere se proclamare il lutto cittadino. "Mi incontrerò di nuovo domani con il papà - ha concluso - e faremo le scelte nel rispetto delle loro volontà". "Sono preoccupato soprattutto per la famiglia di chi è morto - ha proseguito ancora il primo cittadino - ma ci sono anche 60-70 posti di lavoro a cui dobbiamo cercare di dare una risposta il più veloce possibile. Ci stavamo rialzando dopo il lockdown e questa mazzata ci ha ributtati a terra”, ha concluso.